Croazia, 23enne italiana muore in mare

Una palermitana di 23 anni, Giulia Foresta, è morta in Croazia. La giovane, che si trovava all'estero con le amiche per trascorrere le vacanze estive, è deceduta in un grave incidente in mare. Le amiche avevano deciso di provare il parasailing, un paracadute attaccato ad un'imbarcazione. Giulia ha deciso di provare insieme a una sua amica, in tandem. Appena ha preso il volo il cavo che la teneva legato si è sganciato e lei è precipitata in acqua.

Per la giovane non c'è stato nulla da fare. I genitori, informati dell'accaduto dalla Farnesina, sono partiti per la Croazia per l'identificazione. Sul suo profilo Facebook aveva fatto il conto alla rovescia scandendo i giorni che la separavano dal viaggio. Dopo la Croazia sarebbe partita alla volta di Lampedusa, dove andava ogni estate, per raggiungere il suo ragazzo.