Iran, Rohani: "Israele deve essere sradicato"

foto Ap/Lapresse 12:41 - "Israele è un corpo estraneo che deve essere sradicato". Il messaggio arriva dal nuovo presidente iraniano, Hassan Rohani. Da lui ci si aspettava, dopo l'era Ahmadinejad, una politica estera più moderata e incline al dialogo. La reazione di Tel Aviv non si è fatta attendere. "Il vero volto di Rohani è stato svelato prima del previsto - ha detto il premier Benyamin Netanyahu -. E' cambiato il presidente, ma non cambiano gli obiettivi del regime".

Il presidente iraniano ha quindi rincarato la dose parlando di "regime sionista" come "ferita imposta per anni al mondo musulmano, che deve essere ripulita".



Netanyahu: "Questo il vero volto dell'Iran di Rohani" - In un comunicato Netanyahu osserva che "anche se si tenterà in seguito di smentire le sue parole, questo è quello che Rohani pensa davvero, e questa è la linea di azione del regime iraniano".



L'intervento di Rohani "deve svegliare il mondo e scuoterlo dalle illusioni" circa l'esito reale delle elezioni in Iran. Netanyahu conclude: "Occorre impedire che uno Stato che minaccia di distruggere Israele venga a dotarsi di armi di distruzione di massa".