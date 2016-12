Shalabayeva: "Mio marito vittima"

12:09 - Dopo l'arresto di Ablyazov, il dissidente kazako preso vicino a Cannes che resta in attesa della decisione del giudice sull'estradizione in Ucraina, parla la moglie Alma. La Shalabayeva raggiunta al telefono a casa della mamma racconta la sua condizione: "Vivo in casa dei miei genitori 24 ore al giorno, ma percepisco la presenza di microfoni e telecamere. Vorrei dire tante cose sulla vicenda di mio marito, ma ho paura". "Mi sento malissimo - aggiunge - sono trattenuta e deportata come un ostaggio". Poi aggiunge: "Mio marito è vittima di vendetta, ma rischia la vita". "Vorrei tornare in Europa, dai miei figli". E infine un pensiero agli italiani: "Ringrazio gli italiani per avermi aiutato e sostenuto"