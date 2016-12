foto Ap/Lapresse

07:56

- Una scossa di magnitudo 5.4 gradi sulla scala Richter è stata registrata in una vasta zona del Kashmir indiano, con riflessi fino alla città pachistana di Lahore. Il sisma si è verificato alle 8.02 (le 4.32 italiane) nello stato indiano del Kashmir, con epicentro a 13 km a sud-est da Kishtwar e ad una profondità di 60 chilometri. Non si hanno per il momento notizie di vittime o danni.