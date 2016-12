foto Afp

19:20

- "Siamo estremamente delusi dalla scelta d'asilo della Russia". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, commentando il caso Snowden. La talpa del Datagate "non è né un informatore, né un dissidente, ma è imputato di gravi crimini", ha aggiunto. E poi: "Valuteremo l'utilità del summit bilaterale con Mosca a margine del G20 che è già in calendario". "Per ora non ci sono annunci particolari in proposito", ha concluso.