Francia, detenzione provvisoria per Ablyazov

Francia, arrestato il dissidente kazako Ablyazov 15:53 - E' stata decisa la detenzione provvisoria in Francia per il dissidente kazako Moukhtar Ablyazov, arrestato ieri nei dintorni di Cannes. Il tribunale di Aix-en-Provence l'ha stabilito in attesa di un'eventuale estradizione dell'oppositore del regime kazako verso l'Ucraina, come ha detto l'avvocato di Ablyazov, Bruno Rebstock. Il magistrato ha ritenuto che non ci fossero sufficienti garanzie perché l'uomo potesse essere rimesso in libertà. - E' stata decisa la detenzione provvisoria inper il, arrestato ieri nei dintorni di Cannes. Il tribunale di Aix-en-Provence l'ha stabilito in attesa di un'eventuale estradizione dell'oppositore delverso l', come ha detto l, Bruno Rebstock. Il magistrato ha ritenuto che non ci fossero sufficienti garanzie perché l'uomo potesse essere rimesso in libertà.

"E' stato posto in detenzione provvisoria", ha dichiarato al termine dell'audizione in tribunale il suo avvocato Rebstock, secondo quanto si legge sulla stampa francese. In particolare, il magistrato di Aix-en-Provence incaricato della vicenda ha ritenuto che non ci fossero sufficienti garanzie affinché l'uomo potesse essere lasciato in libertà in attesa dell'estradizione verso l'Ucraina.



Secondo la legge francese, il Paese che chiede l'estradizione ha 40 giorni di tempo, dal momento dell'arresto, per inviare a Parigi i documenti necessari per procedere all'espatrio.



L'avvocato del dissidente: "Lo vogliono eliminare" - Il dissidente kazako Mokhtar Ablyazov si opporrà alla sua estradizione ''sia verso l'Ucraina sia verso il Kazakistan'': è quanto ha riferito un legale britannico vicino alla famiglia dell'ex ministro kazako, citato dalla stampa online francese. Sempre secondo il legale, ''le accuse che pesano su di lui sono motivate da ragioni politiche e il suo arresto è il prossimo passo verso la sua eliminazione in quanto forza politica di primo piano in Kazakistan''.



L'appello dei figli - "Alle 15 nostro padre, Mukhtar Ablyazov, è stato arrestato in Francia. Secondo quanto ci è stato riferito dalla polizia, l'arresto è stato eseguito su richiesta dell'Ucraina. Sappiamo che le azioni delle autorità ucraine sono conseguenza di un ordine del regime kazako". E' il messaggio pubblicato fa su una pagina Facebook attribuita a Madiyar Ablyazov, figlio del dissidente kazako arrestato. Il post è firmato anche da Madina, altra figlia dell'oppositore del presidente kazako. Dalla pagina Facebook, su cui è pubblicato l'articolo del Financial Times che per primo ha dato la notizia dell'arresto, è invece sparito l'appello del figlio del dissidente ad evitare che il padre sia estradato in modo "illegale" come accaduto in Italia alla madre Alma Shalabayeva.