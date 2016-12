foto Reuters

- Il portavoce del ministero dell'interno, in una breve dichiarazione tv, ha chiesto ai manifestanti delle piazze islamiche di essere "saggi" e lasciare la piazza immediatamente in cambio di un'uscita sicura e una protezione totale. Se non ci dovesse essere una risposta positiva da parte dei Fratelli Musulmani l'esecutivo potrebbe adottare le misure "forti" già minacciate in precedenza.