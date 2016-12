foto Ansa

12:00

- Il dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, arrestato ieri a Cannes, è stato interrogato ad Aix en Provence, nel sud della Francia, e rischia l'estradizione in Ucraina. La decisione in merito a un'eventuale restituzione di Ablyazov al suo paese, però, sarà presa solo in autunno, "probabilmente a settembre o a ottobre", spiega una portavoce della Corte d'appello di Aix en Provence.