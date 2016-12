foto Ansa

10:08

- Continua il mistero sulle sorti del gesuita italiano Paolo Dall'Oglio, sparito in Siria domenica. "Non abbiamo ancora notizie certe - ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Emma Bonino -. Né per quanto riguarda un sequestro, né altro: abbiamo attivato tutti i canali e attendiamo qualche risposta in giornata".