"Boicottate Miss Islanda": alla gara di bellezza si iscrivono ottantenni e anche qualche uomo

foto Facebook Correlati Miss Islanda, il vivaio di Miss Mondo 12:51 - Le attiviste per i diritti della donna si sono scatenate. E capeggiate, tra gli altri, anche da una parlamentare, la socialdemocratica Sigribur Inbibjorg Ingadottir, hanno dichiarato, in terra d'Islanda, la loro particolarissima guerra allo sfruttamento dell'immagine della donna nel business delle Miss. Così, nell'isola dell'estremo nord d'Europa, al tradizionale concorso di Miss Islanda si sono iscritte 80enni, pastori donna, e anche qualche uomo. - LeE capeggiate, tra gli altri, anche da una parlamentare, lahanno dichiarato, in terra d'Islanda, la loro particolarissima guerra allo sfruttamento dell'immagine della donna nel business delle. Così, nell'isola dell'estremo nord d'Europa, al tradizionale concorso disi sono iscritte 80enni, pastori donna, e anche qualche uomo.

Insomma, dopo il boicottaggio di Miss Italia, sfrattata quest'anno dai palinsesti Rai, anche l'Islanda dichiara guerra alle sfilate che "mercificherebbero" il corpo femminile. Il concorso di bellezza nazionale lassù a Reykiavik è in programma il 14 settembre. E quest'anno l'organizzatore, Raf Rafnsson, ha rivisto il regolamento spiegando che, dal momento che il suo è "un Paese moderno e aperto e non voglio che ci fossilizziamo sullo stereotipo della donna islandese alta 1,73, bionda e con gli occhi azzurri", la gara viene "aperta a tutti".



Quelli che questa manifestazione non la gradiscono un granché lo hanno preso in parola. E hanno deciso di fare la loro contestazione "dall'interno": niente manifestazioni di piazza e proteste, hanno pensato. Molto meglio prendere alla lettera quelle poche paroline, "concorso aperto a tutti". Ecco allora che si sono presentate aspiranti Miss di 80 anni, donne sposate e anche qualche uomo. Tanto che le domande di iscrizione alla gara sono adesso ben 1.300. "Volevo scendere in piazza - ha detto una nota attivista, Hildur Lilliendhl -. Ma poi ho scelto la strada dello humour. E mi sono iscritta". Una mossa che è stata imitata da molti: femministe e anche una donna pastore, oltre a qualche uomo. E anche dalla parlamentare socialdemocratica Ingadottir, che ha annunciato la sua decisione su Facebook.



Adesso per gli organizzatori gestire la vicenda diventa quanto meno complicato. Tanto che stanno facendo retromarcia dicendo che sì, la gara è aperta, ma restano i paletti fondamentali, tipo che le candidate devono avere tra i 18 e i 24 anni, non essere sposate e non avere figli. E, nella marea di voci critiche, arriva naturalmente anche qualche intervento in difesa dell'evento delle Miss. Come quello di Iris Jonsottir, reginetta nel 2011. "Grazie a questo titolo - racconta - ho potuto girare il mondo e conoscere tante ragazze. Questo concorso offre tante opportunità a una donna".