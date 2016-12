foto Ansa

06:12

- L'Uruguay istituirà un ente governativo per il controllo della coltivazione e della vendita della marijuana, che sarà quindi resa possibile e libera per ogni cittadino. E' quanto deciso dal Congresso del Paese sudamericano, dove è da tempo legale l'uso della sostanza stupefacente, ma non la coltivazione e la vendita. Dopo ore di dibattito, la proposta è passata con il voto favorevole di 50 deputati contro i 46 contrari.