La Bonino: Italiani in Egitto evitino escursioni

foto Ansa 21:50 - "Abbiamo consigliato ai turisti italiani che si recano in vacanza in Egitto di non fare escursioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino, alle Commissioni riunite di Camera e Senato ricordando "a tutti gli italiani che si mettono in viaggio di registrarsi sul sito viaggiare sicuri". In merito al caso Ablyazov, il titolare della Farnesina ha poi affermato: "Non ritengo opportuno ricevere l'ambasciatore del Kazakistan".

In Egitto non c'è volontà di dialogo - "Non mi pare che ci sia una una reale volontà dei Fratelli musulmani di accogliere l'invito all'inclusività" ne' che che questa "volontà" ci sia "dall'altra parte". Lo ha detto il ministro degli Esteri Emma Bonino a margine dell'audizione di oggi alle commissioni Esteri di Camera e Senato sottolineando che "noi possiamo continuare a premere, ma le decisioni spettano ad altri''. "Non siamo noi a imporre il dialogo, noi possiamo solo chiederlo con insistenza", ha concluso.



Dramma immigrati - Emma Bonino ha poi denunciato un "flusso migratorio piuttosto drammatico, organizzato da organizzazioni criminali" dalla Libia verso le nostre coste. Il ministro ha sottolineato che ciò è dovuto agli eventi degli ultimi giorni che "evidenziano un deterioramento della sicurezza in Libia".



Italiani rapiti in Siria - "Continuiamo a seguire la vicenda di Quirico con tutte le piste possibili. L'unico dato 'positivo' e che non abbiamo cattive notizie". Lo ha detto il ministro degli Esteri Emma Bonino parlando alle Commissioni riunite di Camera e Senato. "Neanche sul rapimento di Dall'Oglio abbiamo conferme", ha precisato



Ruolo Ue nel Mediterraneo difficile - In tutta l'area del Mediterraneo "è in corso un grande dramma tra i diversi Paesi e il ruolo di interposizione sia esso europeo o altro è obiettivamente difficile". E poi: "Condivido pienamente l'indicazione di 'più Europa' ma poi sul terreno la leverage europea è tutta da verificare", ha aggiunto precisando che inoltre "l'Ue non ha le risorse finanziarie che l'Arabia Saudita senza colpo ferire può mettere in campo".