foto Ansa

14:04

- "Al momento rimane irreperibile: bisogna fare tutto il possibile per verificare la situazione". E' quanto dichiarano fonti della Farnesina interpellate in merito a padre Paolo Dell'Oglio, precisando che al momento non ci sono quindi novità sulla situazione del sacerdote e quindi conferme o meno sull'ipotesi di un suo rapimento in Siria.