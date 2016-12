foto Ansa

- Non ci sono ancora conferme e continuano le verifiche sul presunto rapimento in Siria del gesuita italiano Paolo Dall'Oglio che, secondo gli attivisti anti-regime, sarebbe stato sequestrato da un gruppo filo-Al Qaeda. "Stiamo facendo varie verifiche, ma non ho novità. L'ultimo punto fatto risale alle otto di ieri sera", ha detto il ministro degli Esteri, Emma Bonino.