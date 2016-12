foto Reuters

07:50

- Aperti i seggi elettorali in Zimbabwe per le elezioni presidenziali, legislative e municipali. Sono chiamati alle urne circa 6,4 milioni di elettori, mentre già si registrano sospetti di frodi in favore del presidente Robert Mugabe. I sostenitori del suo principale avversario Morgan Tsvangirai hanno segnalato ieri presunte irregolarità nella composizione delle liste elettorali.