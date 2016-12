foto Ap/Lapresse

01:06

- Migliaia di persone hanno commemorato a Tunisi gli otto soldati uccisi sul monte Chaambi per mano di un gruppo terroristico islamico. La gente è affluita in piccoli gruppi davanti al palazzo del Ministero della Difesa, alla Kasba, e molti portavano candele, oltre a bandiere nazionali. Alla manifestazione hanno preso parte giovani e giovanissimi e tante donne e molti non sono riusciti a trattenere le lacrime.