- Il Senato americano ha dato il via libera alla nomina di James Comey a capo dell'Fbi. Comey, ex consigliere della casa Bianca sotto la presidenza di George W. Bush, è stato scelto dal presidente Barack Obama per succedere a Robert Mueller, l'uomo che ha guidato l'Fbi per dodici anni e che ha dovuto gestire il dopo 11 settembre 2001.