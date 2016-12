foto Ansa

- Un italiano residente in Svizzera è morto in un incidente a Suhr, nel cantone settentrionale di Argovia. L'uomo ha perso il controllo dell'auto che guidava ed è finito sui binari, dove si è scontrato con un treno regionale delle ferrovie svizzere in transito. Ancora ignoti i motivi dello schianto. La vittima aveva 68 anni.