foto Reuters

14:40

- Un'intera famiglia siriana è stata massacrata a Homs, in un raid delle forze del regime di Damasco. Tra le vittime, sette in tutto, anche quattro bambini. A renderlo noto è l'Osservatorio siriano dei diritti umani, precisando che le sette persone rimaste uccise erano fuggite da un quartiere della città caduto in mano agli uomini di Assad per rifugiarsi in un villaggio vicino.