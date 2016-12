foto Ansa

12:36

- Il Vaticano non è "in grado di confermare il rapimento in Siria di padre Paolo Dall'Oglio". Lo afferma il vice direttore della sala stampa della Santa Sede, confermando - anche dopo colloqui col provinciale italiano dei Gesuiti in Siria - che il religioso "non è raggiungibile al telefono". "Della vicenda si sta occupando la Farnesina", ha aggiunto.