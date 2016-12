foto Ap/Lapresse

- Il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton, in visita al Cairo, è partita nella notte per incontrare il deposto presidente, Mohamed Morsi. Lo riferisce un alto responsabile egiziano. La Ashton "si sta recando nel luogo dove è detenuto", ha precisato la fonte coperta da anonimato. Dal 3 luglio Morsi è sotto custodia dell'esercito in un luogo segreto.