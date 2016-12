foto Reuters

- L'Fbi ha salvato 105 giovanissimi, perlopiù bambine, costretti a prostituirsi, tramite blitz anti-prostituzione infantile in 76 città americane. Nell'operazione durata tre giorni gli agenti hanno arrestato 150 adulti che sfruttavano le ragazzine tra i 13 ed i 17 anni. San Francisco ha registrato il numero più alto di bambini messi in salvo dalle forze dell'ordine, seguita da Detroit, Milwaukee e New Orleans.