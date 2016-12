Scontro fra treni in Svizzera: 35 feriti

21:36

- Trentacinque persone sono rimaste ferite, di cui 5 gravemente, in una collisione frontale tra due treni viaggiatori in Svizzera poco prima delle 19.00 nei pressi della stazione di Granges-Marnand, nel cantone di Vaud (Ovest). Lo riferiscono le autorità locali. Il traffico ferroviario è stato interrotto. Pierre-Olivier Gaudard, portavoce della polizia cantonale, riporta che si sono scontrati un convoglio in arrivo e uno in partenza.