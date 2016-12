Asteroide in arrivo, nella notte passa 2003 DZ15 Nessun pericolo: lo spettacolo visibile dall'Italia

foto Ap/Lapresse Correlati Usa: un asteroide ha "sfiorato" la Terra

Nei nostri cieli sta per arrivare l'asteroide 2003 DZ15, che ritorna dieci anni dopo la sua ultima passeggiata sopra le nostre teste. Questo sasso cosmico, il cui diametro misura 160 metri, visiterà lo spazio che circanda il nostro pianeta nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. Nessun pericolo per la Terra, ma un gran bello spettacolo, visibile anche dall'Italia.

DZ15 transiterà infatti a una distanza pari a nove volte quella che ci separa dalla Luna e quindi non ci sarà nessun rischio di collisione. Agli appassionati basterà munirsi di un buon telescopio, di medie dimensioni, per godersi lo spettacolo.



"L'asteroide raggiungerà la distanza minima dalla Terra, pari a 3,5 milioni di chilometri, intorno alle 2,30 del mattino del 30 luglio - dice l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope e curatore scientifico del Planetario di Roma -. Ma in quel momento sarà difficile vederlo perché sarà molto basso sull'orizzonte. Le condizioni ideali per osservarlo ci saranno invece intorno alla mezzanotte del 30 luglio, poco prima del passaggio ravvicinato".



Scoperto dieci anni fa, l'asteroide 2003 DZ15 è stato avvistato da qualche giorno dal programma di sorveglianza Pan-Starrs (Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System) gestito dall'università delle Hawaii. "Aspettavamo il suo ritorno", ha detto Masi. E i sofisticati sistemi di osservazione dello spazio, al suo arrivo, lo hanno subito avvistato e individuato.