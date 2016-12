foto Ap/Lapresse

11:41

- Conclusa la Giornata Mondiale della Gioventù in Brasile, Papa Francesco è rientrato a Roma. L'airbus A330 dell'Alitalia, che lo ha riportato da Rio de Janeiro in Italia, è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino alle 11.25. Ad accoglierlo, in rappresentanza del governo, anche il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Angelino Alfano.