foto Ap/Lapresse

09:17

- Mentre si trova in volo per l'Italia, Papa francesco ringrazia via Twitter per la buona riuscita della sua trasferta brasiliana per la giornata mondiale della gioventù. "Ringrazio profondamente tutti quelli che hanno lavorato per il successo della Gmg - twittato il Pontefice - e abbraccio tutti voi partecipanti". L'arrivo di Francesco all'aeroporto di Ciampino è previsto intorno alle 11.30.