foto Ansa

08:14

- Il ministro della Difesa Mario Mauro ha lasciato New Delhi al termine di una breve visita privata in India, in cui ha incontrato i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Il ministro, che non ha rilasciato dichiarazioni, si è intrattenuto domenica e questa mattina in ambasciata con i due marò e con i familiari che li accompagnavano.