foto Ansa

00:27

- Così come era capitato durante la partenza da Fiumicino, anche dall'aeroporto di Rio de Janeiro il Papa sta per imbarcare sull'aereo per rientrare a Roma con il bagaglio in mano. "Sento già 'saudade' (nostalgia ndr) del Brasile": ha detto papa Francesco poco prima di rientrare a Roma, durante una breve cerimonia di saluto delle autorità brasiliane al termine del suo primo viaggio internazionale in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù.