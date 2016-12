foto Afp Correlati Spagna, le foto del deragliamento

"Vado a 190 km all'ora". Il macchinista spagnolo si vantava su Facebook

Il drammatico video del deragliamento di Santiago de Compostela 09:50 - Francisco Josè Garzon Amo, il macchinista del treno deragliato a Santiago de Compostela è a piede libero:lo ha deciso il giudice istruttore che gli ha ritirato il passaporto e gli ha imposto l'obbligo di firma ogni settimana. L'uomo è stato accusato di 79 omicidi "per imprudenza". - Francisco Josè Garzon Amo, il macchinista del treno deragliato a Santiago de Compostela è a piede libero:lo ha deciso il giudice istruttore che gli ha ritirato il passaporto e gli ha imposto l'obbligo di firma ogni settimana. L'uomo è stato accusato di 79 omicidi "per imprudenza".

Garzon, arrivato alle 18.20 nel Palazzo di Giustizia della città galiziana, non era sfuggito ai fotografi nonostante il furgone della polizia sul quale si trovava fosse passato per il garage, proprio per evitare le decine di cronisti che lo stavano aspettando da ore.



Nelle foto che lo ritraggono, l'uomo - accusato della strage del treno ad alta velocità - è apparso ansioso e cupo, con le manette ai polsi e le dita delle mani incrociate per scaricare la tensione. Garzon, 52 anni, accusato di omicidio colposo plurimo per la morte di 79 passeggeri del convoglio (l'ultima vittima, Myrta Fariza, una portoricana, è deceduta oggi nell'ospedale universitario del capoluogo della Galizia), era giunto al Palazzo di Giustizia di Santiago poco più di un'ora prima che scadesse il suo fermo di 72 ore.



Montano intanto le polemiche sui soccorsi, secondo alcuni troppo tardivi e mal coordinati. Ma alle accuse il presidente della Giunta galiziana, Alberto Nunez Feijoo, replica difendendo l'efficienza degli interventi, visto il contesto particolarmente difficile. "Nonostante la situazione gravissima - ha spiegato Feijoo, del Partito Popolare al governo a Madrid - i soccorsi sono stati tempestivi, come è stato riconosciuto anche dalle autorità nazionali".