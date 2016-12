foto Ap/Lapresse

20:00

- Sette persone sono morte annegate lungo le coste della regione mediterranea dell'Herault, nel sud della Francia, a causa del forte vento e del mare in burrasca. Lo riferiscono fonti della polizia e i vigili del fuoco citati da Le Figaro online. Gli incidenti sono avvenuti in luoghi diversi, nel corso di una giornata in cui i vigili del fuoco sono accorsi per far fronte a una ventina di casi di emergenza.