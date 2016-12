foto Da video

19:07

- Il macchinista del treno spagnolo deragliato giovedì alle porte di Santiago de Compostela è stato trasferito nel palazzo di giustizia locale per essere interrogato dal magistrato inquirente. L'uomo, Francisco José Garzon Amo, 52 anni, è in stato di fermo, accusato di "omicidio per imprudenza". E' giunto nel luogo dell'interrogatorio sotto scorta della polizia, nascosto dentro un furgone.