Il Papa alla Gmg: "Demolite la violenza"

foto Ap/Lapresse Correlati Gmg, il Papa tra la folla a Copacabana 16:19 - Alla sua ultima messa della Giornata Mondiale della Gioventù, il Papa ha chiesto ai giovani di portare il Vangelo "per sradicare e demolire il male e la violenza; per distruggere e abbattere le barriere dell' egoismo, dell'intolleranza e dell'odio; per edificare un mondo nuovo". Poi li ha esortati a fare "discepoli tutti i popoli" perché Gesù Cristo, la Chiesa e il Papa contano su di loro. Sulla spiaggia di Copacabana c'erano 3 milioni di persone. - Alla sua ultima messa dellailha chiesto ai giovani di portare il"per sradicare e demolire il male e la violenza; per distruggere e abbattere le barriere dell' egoismo, dell'intolleranza e dell'odio; per edificare un mondo nuovo". Poi li ha esortati a fare "discepoli tutti i popoli" perché, lae ilcontano su di loro. Sulla spiaggia dic'erano 3 milioni di persone.

"Qual è lo strumento migliore per evangelizzare i giovani? Un altro giovane. Questa è la strada da percorrere", ha aggiunto Papa Francesco nella omelia delle messa conclusiva della Gmg. A celebrare con il Pontefice circa 60 cardinali, 1.500 vescovi e 11.000 sacerdoti. "Andate, senza paura, per servire", così il Papa ha sintetizzato il messaggio delle letture bibliche di oggi, chiedendo ai ragazzi di essere missionari, senza paura, raccogliendo il mandato della missione continentale promossa dai vescovi dell'America latina.



Il mandato alla missione, ha spiegato, "non nasce dalla volontà di dominio o di potere, ma dalla forza dell'amore" e "Gesù non ci tratta da schiavi, ma da uomini liberi, da amici, da fratelli; non solo ci invia, ma ci accompagna".



Invitando ancora i ragazzi a andare nelle "periferie esistenziali", ha chiesto loro di mettere a disposizione la loro energia e creatività. Il profeta Geremia, ha ricordato, era un ragazzo di 19 anni, eppure ha ascoltato la chiamata. "Quando affrontiamo insieme le sfide - ha detto il Papa - allora siamo forti, scopriamo risorse che non sapevamo di avere".







Padre Lombardi: "In 3 mln alla messa a Copacabana" - Alla messa a Copacabana con il Papa c'erano "più di 3 milioni di persone". Lo ha detto il portavoce vaticano, Federico Lombardi. "E' un segno di vitalità della Chiesa", ha precisato, tracciando "un bilancio estremamente positivo" della Gmg. Nel ricordare che la cifra è stata stimata da diverse fonti concordanti, Lombardi ha sottolineato che un numero così alto di presenti "à un segno di vitalità della Chiesa, che può attrarre molti giovani".