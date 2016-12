Cannes, mega rapina di gioielli sulla Croisette

foto Ansa Correlati Cannes, furto di gioielli per un milione di dollari 18:17 - Gioielli per un valore stimato in 40 milioni di euro sono stati asportati nel corso di una rapina a mano armata al Carlton hotel di Cannes, in Francia. E' successo poco prima di mezzogiorno. Un individuo si è impossessato di una custodia con i preziosi che erano esposti ad una mostra allestita nell'albego. Caccia al ladro sulla Croisette. - Gioielli per un valore stimato in 40 milioni di euro sono stati asportati nel corso di una rapina a mano armata aldi, in. E' successo poco prima di mezzogiorno. Un individuo si è impossessato di una custodia con i preziosi che erano esposti ad una mostra allestita nell'albego. Caccia al ladro sulla

La direzione dell'hotel Carlton ha preferito non rilasciare dichiarazioni. L'indagine è condotta dalla polizia giudiziaria di Nizza. A maggio, all'ultimo festival di Cannes, gioielli della casa Chopard erano stati rubati dalla cassaforte dell'hotel Novotel. Il valore del bottino era di 1,4 milioni di dollari. Il furto messo a segno è sicuramente un colpo grosso da film con protagonista ancora una volta la Promenade, già presa di mira due volte a maggio, e con uno dei bottini più ingenti.



Il ladro è entrato nell'albergo mentre era in corso una mostra di gioielli nella lobby. Armato di una pistola, ha minacciato i presenti per poi prendere una valigetta con i preziosi che erano esposti alla mostra organizzata nel celebre hotel sulla promenade. Quindi si è dileguato, dando inizio alla caccia sulla Croisette.



La direzione dell'albergo - uno dei più famosi di Cannes, celebre per le suite extra lusso, il molo e la spiaggia privata - non ha voluto rivelare a chi appartengano i gioielli "perché ci è stato detto di non dire nulla". Fonti vicine alle indagini però hanno rivelato che la mostra di preziosi, dal titolo "Diamanti straordinari", è stata organizzata dalla maison di gioielli Leviev, appartenente al miliardario israeliano di origine russa Lev Leviev.