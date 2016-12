foto Ap/Lapresse

09:45

- Almeno otto poliziotti sono stati uccisi in un attentato suicida nel nord dell'Iraq, secondo la polizia locale. Un kamikaze a bordo di un'autobomba ha attaccato un convoglio di tre auto di poliziotti curdi a Tuz Khurmatu, non lontano dalla regione autonoma del Kurdistan. Altri nove poliziotti risultano feriti. Quello odierno è il primo attacco contro un obiettivo curdo in questi ultimi tre mesi, secondo il sindaco della città, Shahal Abdul.