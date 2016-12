Usa, si ribalta un pullman: tre morti

foto Ap/Lapresse 07:23 - Gravissimo incidente alle porte di Indianapolis: un bus carico di ragazzini si è ribaltato all'ingresso della città. Il bilancio è di soli tre morti e 26 feriti ma, come raccontano i testimoni, sì può parlare di un vero e proprio miracolo. Il pullman stava riportando a casa un gruppo di teenager di ritorno da un campo estivo in Michigan, quando ha urtato contro lo spartitraffico, pare a causa dell'eccessiva velocità, e si è ribaltato. - Gravissimo incidente alle porte di Indianapolis: un bus carico di ragazzini si è ribaltato all'ingresso della città. Il bilancio è di soli tre morti e 26 feriti ma, come raccontano i testimoni, sì può parlare di un vero e proprio miracolo. Il pullman stava riportando a casa un gruppo di teenager di ritorno da un campo estivo in Michigan, quando ha urtato contro lo spartitraffico, pare a causa dell'eccessiva velocità, e si è ribaltato.

L'autista, stando al racconto degli automobilisti che hanno assistito al terribile incidente, avrebbe imboccato la curva che immette sulla rampa di uscita dalla Interstate 465 a velocità eccessiva. Il mezzo ha quindi urtato contro lo spartitraffico e si è ribaltato.



Ai primi soccorritori si è presentata una scena apocalittica, con molti dei superstiti che si tiravano fuori dal bus tutti insanguinati, e almeno cinque ragazzi rimasti intrappolati tra le lamiere, estratti solo all'arrivo dei vigili del fuoco. Non c'è stato nulla da fare per due adulti, marito e moglie, che accompagnavano il gruppo. Erano seduti vicino all'autista che si è salvato, e che avrebbe raccontato alla polizia di un cedimento dei freni: ''Non ho potuto fare nulla per loro'', ha detto riferendosi alle due vittime che erano sedute vicino al posto di guida. La terza vittima - ma non c'è ancora la conferma ufficiale - dovrebbe uno dei ragazzi della comitiva.



I feriti più gravi sono stati portati via con l'elicottero. La maggior parte di loro - riferisce la polizia - sono stati portati Riley Hospital for Children di Indianapolis. Uno, fiferiscono fonti mediche all'Indianapolis Star, è in condizioni particolarmente critiche.