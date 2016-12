foto Ansa

18:05

- "Il sostegno degli Usa alla Corea del Sud non sarà mai messo in discussione". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, auspicando che nella regione "le armi non sparino più". "Quella guerra - ha sottolineato Obama - è stata una vittoria, perché oggi 50 milioni di sudcoreani vivono in libertà e prosperità, in netto contrasto con la repressione e la povertà del nord. Questa è l'eredità di quella guerra".