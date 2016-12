Papa: "Promuovere la cultura dell'incontro"

19:57

- Chiedendo ai vescovi di tutto il mondo di "promuovere una cultura dell'incontro", il Papa ha osservato che nella "cultura dell'esclusione e dello scarto","non c'è posto né per l'anziano né per il figlio non voluto, non c'è tempo per fermarsi con quel povero sul bordo della strada". "A volte - ha aggiunto nella cattedrale di Rio de Janeiro - sembra che per alcuni, i rapporti umani siano regolati da due 'dogmi' moderni: efficienza e pragmatismo''.