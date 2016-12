Treno Spagna, il macchinista era al telefono?

L'ipotesi è stata avanzata da alcuni investigatori. Fonti del commissariato di polizia hanno confermato che tra i numerosi accertamenti vi è anche quello sui tabulati del cellulare di Francisco José Garzon Amo per verificare se al momento dell'incidente fosse al telefono con qualcuno e con chi.



In Sicilia funerali del 25enne italiano - Si svolgeranno in Sicilia, a Forza d'Angrò (Messina), i funerali di Dario Lombardo, il 25enne italiano tra le 78 vittime del deragliamento del treno a Santiago de Compostela. Lo si è appreso da fonti diplomatiche. La data non è stata ancora stabilita in quanto si è in attesa del rilascio del nulla osta da parte del magistrato, provvedimento che potrebbe essere preso entro i prossimi due-tre giorni. Intanto i genitori di Dario, residenti in Germania, sono partiti per l'Italia, alla volta del loro Paese d'origine.



Renfe e Adif incolpano il macchinista - Nel terzo giorno di lutto nazionale per le 78 vittime del deragliamento si fanno roventi le polemiche sulla sicurezza e sulle responsabilità. I vertici dei Renfe, la società che gestisce le ferrovie spagnole, e quelli dell'Amministrazione delle infrastrutture ferroviarie, in dichiarazioni a diversi media accusano il macchinista Francisco José Garzon Amo di non aver rispettato i protocolli previsti per quel tratto e di essere, quindi, il responsabile del disastro.