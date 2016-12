foto Ansa

- L'Onu ha trovato un accordo con la Siria per indagare sul presunto uso di armi chimiche. Due inviati speciali si sono recati martedì e mercoledì a Damasco dove, si legge in una nota, hanno incontrato il vice-premier e il ministro degli Esteri. "Gli incontri sono stati intensi e produttivi e hanno portato ad un accordo su come procedere", si legge nel comunicato.