Usa, abusi su 15enne schiavizzata

foto Reuters 08:16 - Una ragazza di 15 anni è stata costretta a lavorare in una fattoria dove si coltivava marijuana da due uomini della California del Nord. I due avrebbero più volte abusato sessualmente di lei. Sono stati arrestati con l'accusa di possesso di marijuana e utilizzo di minore per operazioni legate alla droga. La 15enne ora si trova al sicuro, ma, secondo quanto dichiarato dalle autorità, potrebbero esserci altre vittime.

La polizia ha trovato in casa di Ryan Balletto, 30 anni, e Patrick Pearmain, 24, quello che le autorità hanno definito il "più grande e sofisticato arsenale di armi mai sequestrato nella storia di Lake County". Tra queste c'erano fucili d'assalto, fucili da caccia, pistole, riviste specializzate, dispositivi per la visione notturna e giubbotti antiproiettile. L'Fbi stava gia' indagando sulla coltivazione di erba nella fattoria di Clearlake, quando la polizia di Los Angeles ha contattato i colleghi di Lake County per dire loro che una ragazza sparita dalla città poteva essere stata rapita e tenuta prigioniera.