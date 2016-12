Gmg, Papa: "I giovani perdono la fiducia"

foto Afp Correlati Via Crucis - le foto

Copacabana, un milione di fedeli dal Papa 01:49 - Momenti di forte commozione per la Via Crucis celebrata dal Papa sulla spiaggia di Copacabana a Rio. "Gesù si unisce a tanti giovani che hanno perso la fiducia nelle istituzioni politiche e hanno perso la fede nella Chiesa", ha detto Francesco ricordando che Cristo "accoglie tutto con le braccia aperte, carica sulle spalle le nostre croci e ci dice: Coraggio, non sei solo a portarle". - Momenti di forte commozione per lacelebrata dalsulla spiaggia di Copacabana a Rio. "Gesù si unisce a tanti giovani che hanno perso la fiducia nelle istituzioni politiche e hanno perso la fede nella Chiesa", ha detto Francesco ricordando che Cristo "accoglie tutto con le braccia aperte, carica sulle spalle le nostre croci e ci dice: Coraggio, non sei solo a portarle".

Il legno della Croce passa di mano in mano per 13 stazioni, lungo circa un chilometro della Avenida Atlantica. L'ultima stazione invece viene rappresentata sul palco dove c'è anche papa Francesco, vicino ai 35 "cartoneros" che ha mandato a cercare in Argentina per invitarli a stare accanto a lui durante il rito. Sotto al palco e lungo il litorale di Copacabana, oltre un milione di persone, una serpentone impressionante di giovani.



Ogni stazione tocca alcune delle tante croci quotidiane di uomini e donne, delle giovani madri, dei carcerati, dei ragazzi morti di morte violenta, dei giovani malati terminali. C'è anche una meditazione dedicata ai nativi digitali e il rischio che diventino "ostaggi" della rete, in grado di "manipolare" la loro intelligenza.



Si prega anche grazie a 280 artisti e volontari da vari paesi latinoamericani qui per rappresentare il dolore estremo. "Con la croce - dice il Papa - Gesù si unisce al silenzio delle vittime della violenza che non possono più gridare, soprattutto gli innocenti e gli indifesi".



Bergoglio ricorda il pellegrinaggio della croce della Gmg attraverso tutti i continenti e poi tutte le diocesi del Brasile. Con la croce, spiega il Pontefice, "Gesù si unisce alle famiglie che sono in difficoltà, che piangono la perdita dei loro figli". "Come nel caso dei 242 giovani vittime a Santa Maria (si tratta dell'incendio nella discoteca avvenuto il 27 gennaio scorso).



Riprende poi il testo scritto: "Che soffrono nel vederli preda di paradisi artificiali come la droga; con essa si unisce a chi è perseguitato per la religione, le idee, o semplicemente per il colore della pelle; in essa - aggiunge - Gesù si unisce a tanti giovani che hanno perso la fiducia nelle istituzioni politiche perché vedono egoismo e corruzione e hanno perso la fede nella Chiesa, e persino in Dio, per l'incoerenza di cristiani e di ministri del Vangelo".



"E quanto fanno soffrire Gesù le nostre incoerenze". "Nella croce di Cristo - ricorda ancora il Papa - c'è la sofferenza, il peccato dell'uomo, anche il nostro, e lui accoglie tutto con le braccia aperte, carica sulle spalle le nostre croci e ci dice: Coraggio, non sei solo a portarle, io le porto con te e io ho vinto la morte e sono venuto a darti speranza, a darti vita".