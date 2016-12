Treno Spagna,vittima italiana è Dario Lombardo

Dario Lombardo era residente in Germania ed inizialmente era stato dato per disperso dal ministero degli Esteri.



Intanto la polizia spagnola ha formalmente arrestato il macchinista del treno della Renfe, l'azienda ferroviara pubblica, che si trova piantonato in ospedale. Gli investigatori stanno cercando di capire se l'incidente sia stato provocato dall'imprudenza del macchinista Francisco Garzon, 52 anni, da 30 anni in ferrovia e da 10 alla guida di un treno, ora ricoverato a Santiago. Nel frattempo i tecnici stanno assemblando la scatola nera del convoglio, ha detto una portavoce della corte suprema regionale della Galizia.