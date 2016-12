foto Ansa

17:51

- "Che il Signore benedica i nostri nonni" e ci permetta di "invecchiare con sapienza" per poterla trasmettere agli altri. E' l'auspicio formulato da Papa Francesco alla messa celebrata nella residenza di Sumarè, a Rio de Janeiro, nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria dei genitori della Vergine. Ha poi aggiunto il Pontefice: "I nonni in un Paese sono quelli che devono trasmettere la sapienza e la lasciano come eredità".