foto Ansa

17:21

- Ariel Castro, il mostro di Cleveland, in base all'accordo raggiunto con la corte dovrà stare in carcere tutta la vita senza avere il diritto alla libertà condizionata. All'ergastolo si aggiungono ulteriori mille anni di prigione. Castro, che ha tenuto segregate in casa per dieci anni tre ragazze da lui rapite, non rischia la pena di morte. Ha infatti accettato di patteggiare per i reati di rapimento e omicidio aggravato.