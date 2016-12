Francia, Strauss-Kahn rinviato a giudizio

foto Ap/Lapresse Correlati Il caso Strauss-Kahn

16:12

- L'ex direttore del Fondo monetario internazionale, Dominique Strauss-Kahn, è stato rinviato a giudizio dalla giustizia francese per sfruttamento aggravato della prostituzione. La Procura, che aveva chiesto il non luogo a procedere, non ha chiarito se ricorrerà in appello.