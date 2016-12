Gmg, 1 milione di giovani in spiaggia per il Papa

15:03 - Un milione di persone ha salutato il papa ieri sera sulla spiaggia di Copacabana, sfidando pioggia e freddo inusuali, per la festa di accoglienza della Giornata mondiale della Gioventù. Nel suo quinto giorno in Brasile, il Papa pranzerà con 12 ragazzi da tutto il mondo, 6 coppie, una di brasiliani e una per ogni continente. Nel pomeriggio raggiungerà Copacabana, dove sul lungomare si svolgerà la Via Crucis.