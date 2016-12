foto Afp

- Quinto giorno in Brasile per Papa Francesco. Oggi il Pontefice incontra alcuni giovani detenuti nell'arcivescovado di Rio, da dove poi reciterà l'Angelus. Rispettando una tradizione ormai consolidata, il Papa poi pranzerà con 12 ragazzi da tutto il mondo, 6 coppie, una di brasiliani e una per ogni continente. Nel pomeriggio raggiungerà Copacabana, dove sul lungomare si svolgerà la Via Crucis.