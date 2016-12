foto Ap/Lapresse

02:01

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, condanna l'assassinio del leader dell'opposizione laica tunisina, Mohamed Brahmi. In una nota, Ban lancia un appello alla calma e sottolinea che gli atti di violenza politica "indeboliscono le istituzioni statali". "Questo atto efferato - aggiunge - non deve far deragliare i progressi che la Tunisia sta portando avanti nel processo di transizione democratica".