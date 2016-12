foto Twitter

01:00

- E' stato lanciato dalla base europea di Kourou (Guyana Francese), con un Ariane 5, il nuovo satellite europeo per le telecomunicazioni Alphasat. Si tratta del più grande progetto spaziale nato dalla collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e la società privata Inmarsat. Il satellite coprirà i servizi voce e trasmissione dati in Europa, Africa e Medio Oriente, sia per i clienti commerciali che per quelli governativi.