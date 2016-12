Copacabana festa, un milione di fedeli dal Papa

foto Ansa Correlati Copacabana, la spiaggia in festa per il Papa

Copacabana, il Papa sul palco

Il Papa nella favela

Il Papa in visita alla favela di Rio 00:52 - "Se metti fede la tua vita avrà un sapore nuovo, avrà una bussola che indica la direzione". Così papa Francesco alla festa di accoglienza con un milione di giovani a Copacabana, a Rio. Il Pontefice ha poi invitato a mettere "speranza", "amore", e a "mettere Cristo". Il Papa ha quindi denunciato la tentazione di mettere al centro della propria vita o se stessi, o il "denaro, il potere, il possedere". - "Se metti fede la tua vita avrà un sapore nuovo, avrà una bussola che indica la direzione". Così papaalla festa di accoglienza con un milione di giovani a, a Rio. Il Pontefice ha poi invitato a mettere "speranza", "amore", e a "mettere". Il Papa ha quindi denunciato la tentazione di mettere al centro della propria vita o se stessi, o il "denaro, il potere, il possedere".

Lungo il percorso nella avenida Atlantica di Copacabana il Papa ha per un attimo preso in mano un 'mate' (tipica bevanda argentina) che gli è stato avvicinato nella jeep, facendo il gesto di bere dalla cannuccia. Ai lati della Atlantica ci sono bandiere di diversi Paesi, tra le quali brasiliane, argentine, italiane, tedesche e di diversi paesi latinoamericani.



L'omaggio a Benedetto XVI - "Voi dimostrate che la fede è più forte del freddo e della pioggia". Così il Papa rivolgendosi alla folla di giovani presente in spiaggia a cui ha raccontato che "prima di venire in Brasile ho incontrato papa Benedetto e gli ho chiesto di accompagnarci con la preghiera nella Gmg; lui mi ha detto che lo avrebbe fatto e che avrebbe seguito alla tv. Ora lui ci sta guardando, facciamogli un grande applauso".



Al centro la fede - "Metti fede: che cosa significa?", ha poi spiegato il Papa. Il denaro e il potere inizialmente "possono dare un momento di ebbrezza, l'illusione di essere felici. Ma alla fine sono essi che ci possiedono e ci spingono ad avere sempre di più, a non essere mai sazi". "La fede - ha sottolineato - compie nella nostra vita una rivoluzione che potremmo chiamare copernicana perché ci toglie dal centro e lo ridona a Dio; la fede ci immerge nel suo amore che ci dà sicurezza, forza, speranza. All'apparenza nulla cambia, ma nel più profondo di noi stessi tutto cambia. Nel nostro cuore - ha proseguito il Pontefice - dimora la pace, la dolcezza, la tenerezza, il coraggio, la serenità e la gioia, che sono i frutti dello Spirito Santo, e la nostra esistenza si trasforma, il nostro modo di pensare e di agire si rinnova, diventa il modo di pensare e agire di Gesù, di Dio".